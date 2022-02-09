За прошлый год Объединенная еврейская община Украины зафиксировала 52 случая антисемитизма

16:41 09 Февраль Киев, Украина





Об этом говорится в ежегодном



Среди положительных тенденций, как отмечают в документе, снижение количества актов антисемитизма, связанных с насилием. В прошлом году их произошло три, одни из которых – в селе Торговица Кировоградской области. Летом здесь напали на учителя хедера (начальная еврейская школа) и, приехавшего с женой и детьми помолиться на могиле одного из учеников Раби Нахмана. К потерпевшему стал приставать местный житель, спрашивая, еврей ли он, потом набросился на потерпевшего с кулаками, выкрикивая антисемитские обиды. Следствие не увидело в действиях нападающего антисемитизма и не предоставило правонарушению соответствующей квалификации – по 161 статье Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан).



Нападение на хасидскую семью также произошло в Умани: к ним в дом ворвался пьяный сосед и выкрикивал антисемитские обиды. По информации ОЕОУ, пострадавшие боятся активно участвовать в уголовном производстве, поскольку получали угрозы.



В то же время, пишут в отчете, возросло количество случаев антисемитского вандализма. Его пик пришелся на период празднования Хануки в конце ноября – начале декабря 2021 года. Тогда от антисемитского вандализма пострадали шесть ханукий в разных городах, а также мемориал жертвам Холокоста в Лисичанске. За 2021 год Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ) зафиксировала 52 случая антисемитизма в разных городах. Это на три случая больше, чем в 2020-м, так что, по выводам специалистов, уровень антисемитизма в Украине остался без изменений.Об этом говорится в ежегодном отчете организации.Среди положительных тенденций, как отмечают в документе, снижение количества актов антисемитизма, связанных с насилием. В прошлом году их произошло три, одни из которых – в селе Торговица Кировоградской области. Летом здесь напали на учителя хедера (начальная еврейская школа) и, приехавшего с женой и детьми помолиться на могиле одного из учеников Раби Нахмана. К потерпевшему стал приставать местный житель, спрашивая, еврей ли он, потом набросился на потерпевшего с кулаками, выкрикивая антисемитские обиды. Следствие не увидело в действиях нападающего антисемитизма и не предоставило правонарушению соответствующей квалификации – по 161 статье Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан).Нападение на хасидскую семью также произошло в Умани: к ним в дом ворвался пьяный сосед и выкрикивал антисемитские обиды. По информации ОЕОУ, пострадавшие боятся активно участвовать в уголовном производстве, поскольку получали угрозы.В то же время, пишут в отчете, возросло количество случаев антисемитского вандализма. Его пик пришелся на период празднования Хануки в конце ноября – начале декабря 2021 года. Тогда от антисемитского вандализма пострадали шесть ханукий в разных городах, а также мемориал жертвам Холокоста в Лисичанске.

Среди других типичных правонарушений: размещение антисемитских надписей и листовок в общественных местах, разрисовка, в частности неонацистскими символами, информационных стендов, синагог, разрушение памятных сооружений, разжигание вражды по отношению к евреям во время публичных выступлений и т.д.

“Реакция правоохранительных органов стала более своевременной, больше уголовных производств начали открывать по 161 статье УКУ. Однако некоторые уголовные производства открывают, но за короткое время расследование прекращают”, – говорится в отчете.

Кое-где ОЕОУ вынуждены обращаться по поводу открытия производств в суд и прокуратуру, поскольку правоохранители не регистрируют заявления в Едином реестре досудебных расследований.



В отчете отмечают, что впервые за несколько лет и сразу по двум инцидентам двух мужчин, поваливших ханукии в Ужгороде и Днепре, приговорили к году условно каждого по 161 статье УКУ.