За процессом разминирования Украины теперь можно следить на специальной карте

Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) запустила интерактивную карту, на которой можно отслеживать процесс разминирования территории Украины.
Ее можно просмотреть по ссылке.
В настоящее время специалисты обследовали уже более 2 тысяч гектаров территории и обезвредили более 26 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе 562 авиабомбы. Больше работы у пиротехнических подразделений, как уже отметили в ГСЧС ранее, в Харьковской, Николаевской, Донецкой, Киевской и Сумской областях.
Ее можно просмотреть по ссылке.
В настоящее время специалисты обследовали уже более 2 тысяч гектаров территории и обезвредили более 26 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе 562 авиабомбы. Больше работы у пиротехнических подразделений, как уже отметили в ГСЧС ранее, в Харьковской, Николаевской, Донецкой, Киевской и Сумской областях.
Начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь говорил, что по предварительным оценкам разминирования нуждается почти половина территории Украины – около 300 тысяч квадратных километров.
Бондарь призвал граждан, возвращающихся к освобожденным от российских захватчиков территориям, перед тем, как заходить в дом, обращаться в ГСЧС или полицию для обследования:
Помните , если вы нашли подозрительный предмет:
- ни в коем случае не трогайте его;
- немедленно сообщите о находке подразделениям ГСЧС (101) или полиции (102);
- предупредите прохожих о возможной опасности;
- отойдите как можно дальше от подозрительного предмета;
- дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение этого предмета.
Сообщить о подозрительном предмете вы также можете на сайте ГСЧС .
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