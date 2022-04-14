За процессом разминирования Украины теперь можно следить на специальной карте

10:08 14 апреля Киев, Украина





Ее можно просмотреть по ссылке.



В настоящее время специалисты обследовали уже более 2 тысяч гектаров территории и обезвредили более 26 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе 562 авиабомбы. Больше работы у пиротехнических подразделений, как уже отметили в ГСЧС ранее, в Харьковской, Николаевской, Донецкой, Киевской и Сумской областях. Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) запустила интерактивную карту, на которой можно отслеживать процесс разминирования территории Украины.Ее можно просмотреть по ссылке.В настоящее время специалисты обследовали уже более 2 тысяч гектаров территории и обезвредили более 26 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе 562 авиабомбы. Больше работы у пиротехнических подразделений, как уже отметили в ГСЧС ранее, в Харьковской, Николаевской, Донецкой, Киевской и Сумской областях.

Начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь говорил, что по предварительным оценкам разминирования нуждается почти половина территории Украины – около 300 тысяч квадратных километров.

“Очень много фактов циничного применения боеприпасов против гражданского населения, во многих случаях на частных подворьях стоят гранаты на растяжках. Очень многое мы изымаем взрывоопасные предметы внутри жилищ, в мебели. Возможно, граната находится в обычном стакане без чеки, но зафиксирована. Это очень опасно», – рассказывал он.

Бондарь призвал граждан, возвращающихся к освобожденным от российских захватчиков территориям, перед тем, как заходить в дом, обращаться в ГСЧС или полицию для обследования:

“Мы как служба спасения не имеем права заходить на частную территорию. Поэтому мы оставляем сообщение: если человек возвращается домой, вызывает нас, осматриваем, после чего даем разрешение находиться в доме” .

Помните , если вы нашли подозрительный предмет:

ни в коем случае не трогайте его;

немедленно сообщите о находке подразделениям ГСЧС (101) или полиции (102);

предупредите прохожих о возможной опасности;

отойдите как можно дальше от подозрительного предмета;

дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение этого предмета.