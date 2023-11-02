За неделю из нескольких общин Донецкой области эвакуировали 67 детей - Нацполиция

Из Торецкой, Марьинской и Очеретинской общин Донецкой области, находящихся в зоне боевых действий, за последнюю неделю было эвакуировано 67 детей, сообщает Национальная полиция Украины.
Мероприятие по обязательной эвакуации началось неделю назад в указанных общинах, которые находятся под постоянными обстрелами со стороны российских вооруженных сил. Главная цель этой операции — заставить родителей выполнить свой законный долг и обеспечить безопасность своих детей.
На момент 2 ноября 67 детей уже были эвакуированы: 57 детей из Торецкой общины, семеро из Марьинской и трое из Очеретинской. В поселке Северное все дети были эвакуированы до начала официальной операции.
Однако остается еще 185 детей, находящихся в других населенных пунктах, которых нужно спасти.
Эвакуацию проводят совместно группы "Белый ангел" и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, совместно с патрульной полицией, полицией охраны и местными властями. Все действия осуществляются с использованием бронированного транспорта, с взаимодействием с военными и согласованными маршрутами.
Мероприятие по обязательной эвакуации началось неделю назад в указанных общинах, которые находятся под постоянными обстрелами со стороны российских вооруженных сил. Главная цель этой операции — заставить родителей выполнить свой законный долг и обеспечить безопасность своих детей.
На момент 2 ноября 67 детей уже были эвакуированы: 57 детей из Торецкой общины, семеро из Марьинской и трое из Очеретинской. В поселке Северное все дети были эвакуированы до начала официальной операции.
Однако остается еще 185 детей, находящихся в других населенных пунктах, которых нужно спасти.
Эвакуацию проводят совместно группы "Белый ангел" и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, совместно с патрульной полицией, полицией охраны и местными властями. Все действия осуществляются с использованием бронированного транспорта, с взаимодействием с военными и согласованными маршрутами.
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