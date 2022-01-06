За мобильный телефон у водителя могут отобрать «права»

Водитель, отвлекшийся за рулем на мобильный телефон, — не редкость в наши дни. Поэтому инспекторы решили напомнить о том, какое наказание предусмотрено в случае разговора по телефону во время езды.
Итак, если разговор по телефону не привел к каким либо последствиям, то штраф составляет 425 грн. Постановление выносится инспектором на месте остановки.
Если же эти действия заставили других участников дорожного движения изменить скорость, направление движения или принять другие меры безопасности, то штраф составляет уже 680 грн или лишение права управления на срок от шести месяцев до одного года. В этом случае инспектор составляет протокол, который передается в суд.
Указывается, что вместе с составлением протокола инспектор временно изымает водительское удостоверение до решения дела в суде. Водительское удостоверение хранится в отделении полиции до принятия решения судом по делу. На это время водителю выдается временный талон на право управления.
Таким образом, за разговор по телефону за рулем инспектор может наложить штраф или изъять водительское удостоверение и передать дело на рассмотрение суда.
Вместе с тем, наличие факта нарушения не освобождает инспектора от обязанности провести рассмотрение дела, как это предусмотрено законом или составить протокол по предусмотренной процедуре. Если же эта процедура не соблюдена, то штраф является незаконным.
Итак, если разговор по телефону не привел к каким либо последствиям, то штраф составляет 425 грн. Постановление выносится инспектором на месте остановки.
Если же эти действия заставили других участников дорожного движения изменить скорость, направление движения или принять другие меры безопасности, то штраф составляет уже 680 грн или лишение права управления на срок от шести месяцев до одного года. В этом случае инспектор составляет протокол, который передается в суд.
Указывается, что вместе с составлением протокола инспектор временно изымает водительское удостоверение до решения дела в суде. Водительское удостоверение хранится в отделении полиции до принятия решения судом по делу. На это время водителю выдается временный талон на право управления.
Таким образом, за разговор по телефону за рулем инспектор может наложить штраф или изъять водительское удостоверение и передать дело на рассмотрение суда.
Вместе с тем, наличие факта нарушения не освобождает инспектора от обязанности провести рассмотрение дела, как это предусмотрено законом или составить протокол по предусмотренной процедуре. Если же эта процедура не соблюдена, то штраф является незаконным.
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