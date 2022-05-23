За минувшие сутки в Украину вернулись более 44 тысяч жителей

Тенденция по увеличению количества возвращающихся в Украину граждан сохраняется.
Об этом сообщили в ГПСУ.
Тенденция по увеличению количества возвращающихся в Украину пока сохраняется. За минувшие сутки прибыли более 47 тысяч человек, из них около 44 тысяч – украинцы.
Оформлено 162 грузовика с гуманитарной помощью.
Из Украины за минувшие сутки выбыли более 32 тысяч человек. Более 19 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
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