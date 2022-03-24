09:34 24 марта Киев, Украина

За месяц войны россии против Украины от рук оккупантов погибли 128 детей, более 172 ранены, сообщили в Офисе Генпрокурора



Больше всего пострадало детей в Киевской – 64, Харьковской – 43, Донецкой – 43, Черниговской – 32, Николаевской – 24, городе Киеве – 16, Житомирской – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях.



▪️ В Мариуполе под завалами обстрелянного оккупантами дома найдено тело 11-летней гимнастки Екатерины. Маленькая спортсменка не раз побеждала на больших соревнованиях.



▪️ 11 марта 2022 года во время эвакуации гражданского населения в с. Победа Броварского района Киевской области военные России применили оружие по колонне автомобилей, в результате чего был убит 13-летний парень.



▪️ 13 марта 2022 года в г. Буче Киевской области российские нацисты безжалостно расстреляли автомобиль, в котором находилась семья, мать и двое детей 4 и 9 лет погибли.



▪️ В Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу с тяжелыми ранениями в результате обстрелов российскими террористами доставлены 9 детей из г. Мариуполя и г. Северодонецка.



▪️ В результате бомбардировок и обстрелов повреждено 566 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Среди учебных заведений получили повреждения и разрушения более 230 школ и 155 детских садов. Больше всего повреждено в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в Киеве. Кроме того, разрушены более 40 заведений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.



Эти данные не окончательны, учитывая отсутствие возможности осмотра мест обстрела в местах, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.