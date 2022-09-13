За две недели украинская IT-армия парализовала работу почти 2,5 тысячи онлайн-ресурсов россиян

Украинские IT-специалисты за две недели остановили работу 2 400 российских онлайн-ресурсов, среди которых были и пропагандистские медиа.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Кибератака вывела из строя крупные пропагандистские российские медиа – Rambler, Газета.Ru, МК. Также украинские хакеры показали на центральных телеканалах Крыма обращение президента Украины.
Киберспециалисты IT-армии заблокировали сайты крупнейших и важнейших банков рф: Газпромбанк, Московский кредитбанк, Совкомбанк. россияне не смогли воспользоваться онлайн-банкингом.
Оптовые и розничные продавцы молочной продукции из россии были вынуждены вручную прорабатывать документы. Кроме того, украинцы остановили работу крупнейшей онлайн-площадки по продаже автомобилей и запчастей в россии - "Дром". Поэтому россияне не могли купить автомобили или запчасти.
Украинская IT-армия действует еще с начала полномасштабного российского вторжения. С февраля по апрель она атаковала 660 российских онлайн-ресурсов.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Кибератака вывела из строя крупные пропагандистские российские медиа – Rambler, Газета.Ru, МК. Также украинские хакеры показали на центральных телеканалах Крыма обращение президента Украины.
Киберспециалисты IT-армии заблокировали сайты крупнейших и важнейших банков рф: Газпромбанк, Московский кредитбанк, Совкомбанк. россияне не смогли воспользоваться онлайн-банкингом.
Оптовые и розничные продавцы молочной продукции из россии были вынуждены вручную прорабатывать документы. Кроме того, украинцы остановили работу крупнейшей онлайн-площадки по продаже автомобилей и запчастей в россии - "Дром". Поэтому россияне не могли купить автомобили или запчасти.
Украинская IT-армия действует еще с начала полномасштабного российского вторжения. С февраля по апрель она атаковала 660 российских онлайн-ресурсов.
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