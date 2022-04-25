За два месяца полномасштабной войны в Украине обезвредили более 75 тысяч боеприпасов

17:55 25 апреля Киев, Украина





Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.



Он добавил, что при разминировании территории Киевской области обезвредили почти 5 тысяч взрывоопасных предметов. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину обнаружили и обезвредили более 75 тысяч боеприпасов. Пиротехники обследовали и очистили более 13 тысяч гектаров территории – это около 20 тысяч футбольных полей.Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.Он добавил, что при разминировании территории Киевской области обезвредили почти 5 тысяч взрывоопасных предметов.

"Враг буквально засевает минами оккупированные когда-то им города. Происходит это из-за относительной дешевизны, простоты и эффективности применения и из-за того, что они могут наносить значительные потери живой силы. Неуправляемые минные заграждения и гранаты на растяжках оставляют после себя даже в квартирах и домах”, – отметил Енин, добавив, что эти предметы прежде всего являются смертельной угрозой гражданскому населению.

Министерство внутренних дел работает над тем, чтобы увеличить численность саперов и спасателей для ускорения работы.



В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщают о несколько большем количестве обезвреженных взрывоопасных предметов – более 78 тысяч. Только за прошедшие сутки пиротехнические подразделения привлекали к разминированию 19 раз. Саперы обнаружили, изъяли и обезвредили 27 взрывоопасных предметов, а также обследовали территорию площадью 0,38 га.

"Всего с начала широкомасштабного военного вторжения Российской Федерации на территории Украины обезврежено 78 тыс. 95 взрывоопасных предметов и 557,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 тыс. 955 авиационных бомб", - сообщили в ГСЧС.

Чаще пиротехники работали в Харьковской области, где на вызовы выезжали 2 974 раза, на Киевщине – 1 236 вызовов, Николаевщине – 1 123 вызова, на Сумщине – 348 и в Донецкой области – 318 вызовов.



Как известно, по предварительным оценкам, разминирование в Украине нуждается в 300 тысячах квадратных километров, или почти половина страны.