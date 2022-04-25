За два месяца полномасштабной войны в Украине обезвредили более 75 тысяч боеприпасов

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину обнаружили и обезвредили более 75 тысяч боеприпасов. Пиротехники обследовали и очистили более 13 тысяч гектаров территории – это около 20 тысяч футбольных полей.
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
Он добавил, что при разминировании территории Киевской области обезвредили почти 5 тысяч взрывоопасных предметов.
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
Он добавил, что при разминировании территории Киевской области обезвредили почти 5 тысяч взрывоопасных предметов.
Министерство внутренних дел работает над тем, чтобы увеличить численность саперов и спасателей для ускорения работы.
В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщают о несколько большем количестве обезвреженных взрывоопасных предметов – более 78 тысяч. Только за прошедшие сутки пиротехнические подразделения привлекали к разминированию 19 раз. Саперы обнаружили, изъяли и обезвредили 27 взрывоопасных предметов, а также обследовали территорию площадью 0,38 га.
В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщают о несколько большем количестве обезвреженных взрывоопасных предметов – более 78 тысяч. Только за прошедшие сутки пиротехнические подразделения привлекали к разминированию 19 раз. Саперы обнаружили, изъяли и обезвредили 27 взрывоопасных предметов, а также обследовали территорию площадью 0,38 га.
Чаще пиротехники работали в Харьковской области, где на вызовы выезжали 2 974 раза, на Киевщине – 1 236 вызовов, Николаевщине – 1 123 вызова, на Сумщине – 348 и в Донецкой области – 318 вызовов.
Как известно, по предварительным оценкам, разминирование в Украине нуждается в 300 тысячах квадратных километров, или почти половина страны.
Как известно, по предварительным оценкам, разминирование в Украине нуждается в 300 тысячах квадратных километров, или почти половина страны.
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