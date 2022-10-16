За два дня украинцы собрали 150 млн на систему перехвата "Ловец Шахедов"

Украинцы менее, чем за двое суток собрали 150 миллионов гривен на мощную антидронную систему "Ловец Шахедов". Об этом вечером в субботу, 15 октября, сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По словам Федорова, целью было собрать 100 миллионов.
Федоров также сообщил, что в ближайшее время будут разыграны 1000 эксклюзивных браслетов из последней довоенной партии Азовстали с надписью "Верю в ВСУ". Из них 100 лично подписал главнокомандующий Валерий Залужный.
Напомним, сегодня сообщалось, что Киев частично закрыт антидронным куполом, защищающим особо важные объекты.
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