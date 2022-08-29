За два дня из Донетчины удалось эвакуировать почти 230 человек

07:39 03 августа Киев, Украина

С момента вторжения рф две трети населения Донецкой области покинули регион, еще около 250 тысяч человек остались.

Такие данные привел глава ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона во вторник, 2 августа.



По его словам, за два дня, 1 и 2 августа, удалось эвакуировать почти 230 человек.

"Со вчерашнего дня начал поезд (эвакуационный - ред.) ходить. Люди вывозились в конкретные условия с пониманием, куда они едут и со всеми необходимыми выплатами. Это 134 человека. Это до Кропивницкого. Сегодня продолжается это движение, это 95 человек", - уточнил он.

Кириленко подчеркивает, что в области остаются те люди, которые "до последнего не хотят уезжать", и добавил, что "насильно переселять никто никого не будет".