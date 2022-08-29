За два дня из Донетчины удалось эвакуировать почти 230 человек

С момента вторжения рф две трети населения Донецкой области покинули регион, еще около 250 тысяч человек остались.
Такие данные привел глава ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона во вторник, 2 августа.
По его словам, за два дня, 1 и 2 августа, удалось эвакуировать почти 230 человек.
По его словам, за два дня, 1 и 2 августа, удалось эвакуировать почти 230 человек.
Кириленко подчеркивает, что в области остаются те люди, которые "до последнего не хотят уезжать", и добавил, что "насильно переселять никто никого не будет".
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