За два дня аккредитацию в зону ООС получили более тысячи журналистов - Минобороны

16:21 23 Февраль Киев, Украина





Об этом во время круглого стола в Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) заявил руководитель экспертной группы Директората информполитики в сфере обороны и стратегических коммуникаций Минобороны Александр Мотузяник



По его словам, еще 150 международных журналистов получат разрешение на работу на передовой уже в ближайшее время.



Представители Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко и Андрей Кот сообщили, что очереди на аккредитацию сейчас нет, все заявки от За последние 2 дня по ускоренной процедуре аккредитацию для работы в зоне проведения операции Объединенных сил (ОСС) получили более 1000 представителей средств массовой информации.Об этом во время круглого стола в Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) заявил руководитель экспертной группы Директората информполитики в сфере обороны и стратегических коммуникаций Минобороны Александр МотузяникПо его словам, еще 150 международных журналистов получат разрешение на работу на передовой уже в ближайшее время.Представители Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко и Андрей Кот сообщили, что очереди на аккредитацию сейчас нет, все заявки от иноСМИ обработаны службой и переданы в ВСУ.

"Все задержки связаны с тем, что запросов на получение аккредитации очень много, а специального подразделения для этого нет – оформлением занимаются обычные сотрудники", – уточнил Дехтяренко.





На вопрос, можно ли в случае отказа подавать документы снова, Мотузяник ответил, что военных не интересует фамилию представителя СМИ, а именно издание или сайт. Поэтому более рационально редакции подать заявку об аккредитации в зону



Относительно причин отказа в аккредитации сотрудники СБУ сказали, что не будут сообщать их.



В то же время Мотузяник уточнил, что главные критерии, которые проверяются при проработке запросов на аккредитацию, это: По словам Мотузяника, информирование журналистов о том, что им предоставлена аккредитация, продолжается. Он отметил, что отказы в аккредитации есть, но их очень немного.На вопрос, можно ли в случае отказа подавать документы снова, Мотузяник ответил, что военных не интересует фамилию представителя СМИ, а именно издание или сайт. Поэтому более рационально редакции подать заявку об аккредитации в зону ООС другого журналиста.Относительно причин отказа в аккредитации сотрудники СБУ сказали, что не будут сообщать их.В то же время Мотузяник уточнил, что главные критерии, которые проверяются при проработке запросов на аккредитацию, это:

принадлежность журналиста к СМИ;

возможная причастность к сотрудничеству с иноразведками и террористами;

нарушение законов Украины, в том числе незаконное пересечение украинской границы.

Он уточнил, что на прошлой неделе создана спецгруппа в составе советника МВД, представителей Минобороны, ВСУ и СБУ для ускоренной обработки запросов журналистов.



В круглом столе, организованном НСЖУ и ОО "Информационная безопасность", приняли участие представители украинской власти и журналисты из Нидерландов, Португалии, Аргентины, Великобритании и других.