За долги по коммуналке могут отобрать авто

13:06 20 Январь Киев, Украина

Согласно решению Кабмина, в Украине меняется порядок государственной регистрации и перерегистрации транспортных средств.

В частности, переписана схема перерегистрации транспорта, владелец которого находится в базе должников.

Как известно, ранее перерегистрация была запрещена, однако сейчас появились исключения. Следовательно, перерегистрация возможна в случае, если транспортное средство куплено на электронном аукционе, авто отдают в счет погашения долга или конфисковано исполнительной службой.

Отметим, украинцы продолжают накапливать долги за коммуналку. Особо напряженной ситуация стала с началом отопительного сезона, когда тарифы для украинцев резко возросли.

По данным Государственной службы статистики, до того, как запустили отопление, общие долги населения за коммунальные услуги составляли порядка 61,5 миллиардов гривен. Однако уже по состоянию на конец ноября 2021, общая задолженность выросла на 7,1 млрд.