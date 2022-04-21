За 8 дней украинцы раскупили почти весь тираж марки с культовой фразой нашего собрата с острова Змеиный

"Укрпочта" за восемь дней распродала почти все почтовые марки "Русский военный корабль, иди нах..й!". Выпуск тиража совпал с новостью о затоплении изображенного крейсера "москва", послушно выполнившего команду.
На видео видно, как киевляне выискивались в километровые очереди с 5 утра, чтобы приобрести легендарную марку. Некоторые киевляне хотели приобрести марки для себя, а некоторые для близких людей, сейчас воюющих с оккупантами.
Некоторые киевляне считают, что в рисунке этой марки заключается вся суть борьбы украинского народа.
Как сообщили в "Укрпочте", весь тираж марок с кораблем составляет миллион экземпляров и допечатывать его не планируют. В отделениях почты марки больше не продаются, по словам гендиректора Украпочты Игоря Смилянского, еще 100 000 можно будет купить через онлайн-магазин.
Напомним, на острове Змеиный украинским пограничникам капитан российского корабля предлагал сдаться в плен, но был послан нашими военными в известном теперь на весь мир направлении.
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