За 6 месяцев более 4 000 украинцев изменили свое имя - Минюст

По данным Министерства юстиции Украины, в течение первого полугодия текущего года 4049 украинцев изменили свое имя, фамилию или отчество.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста в Facebook.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста в Facebook.
В ведомстве отметили, что в целом тенденция изменения имени уменьшается по сравнению с соответствующими показателями за последние несколько лет.
Если в 2002 году наблюдался настоящий "бум" смены имени – соответствующих актовых записей было составлено 30 054, то в 2021 таких было 15 862", — говорится в сообщении.
В течение 2022 возможностью изменить имя граждане в Украине воспользовались 6 753 раз., добавили в министерстве.
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