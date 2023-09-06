За 6 месяцев более 4 000 украинцев изменили свое имя - Минюст

07:59 23 августа Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба По данным Министерства юстиции Украины, в течение первого полугодия текущего года 4049 украинцев изменили свое имя , фамилию или отчество.Об этом сообщает пресс-служба Минюста в Facebook.

"4049 украинцев воспользовались этим правом в течение первого полугодия 2023 года. Это было изменение как собственного имени, так и отчества и фамилии. При этом в перечень не учтены те, кто изменил фамилию при государственной регистрации брака", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в целом тенденция изменения имени уменьшается по сравнению с соответствующими показателями за последние несколько лет.



Если в 2002 году наблюдался настоящий "бум" смены имени – соответствующих актовых записей было составлено 30 054, то в 2021 таких было 15 862", — говорится в сообщении.



В течение 2022 возможностью изменить имя граждане в Украине воспользовались 6 753 раз., добавили в министерстве.