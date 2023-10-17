За 2 года численность женщин-военных увеличилась на 40%

08:01 17 октября Киев, Украина

Число женщин-военнослужащих в Вооруженных силах Украины выросло на 40%, если сравнивать с 2021 годом. За 2 года женщин в украинской армии стало на 12 тысяч больше — сейчас служат около 43 тысяч военнослужащих.



Минобороны рассказало, как интегрируют в армию стандарты НАТО — в частности, в области гендерного равенства. В частности, сообщает ведомство, сделали следующее:

отменило ограничения по должностям для женщин. Теперь женщина в армии может быть водителем, гранатометчиком, заместителем командира разведгруппы, командиром БМП, ремонтником, пулеметчиком, снайпером и т.п.;

отменило ограничение возраста: раньше контракт могли заключить женщины 18-40 лет, теперь контрактницами можно стать до 60.

предоставило возможность получать военное образование всех уровней. Женщинам можно овладевать теми же специальностями, что и мужчинам, а затем служить по широкому перечню должностей;

улучшает осведомленность в армии по вопросам равноправия украинской армии (тренинги, семинары, образовательные программы, круглые столы с участием международных организаций);

все документы, разрабатываемые Минобороны, проходят гендерную экспертизу, чтобы учесть все аспекты равноправия.

работает над материально-техническим обеспечением военнослужащих - чтобы одежда и амуниция соответствовали анатомическим особенностям;

работает с предотвращением сексуальных притязаний и других нарушений прав человека.

Кроме того, теперь в МО Украины есть 81 внештатный советник по гендерным вопросам и 74 таких советников – на общественных началах.