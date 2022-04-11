За 29 лет в миротворческих операциях приняли участие 45 тысяч украинских военных

14:33 15 июля Киев, Украина

Глава Минобороны Андрей Таран в День украинских миротворцев сообщил, что с 1992 года в международной миротворческой деятельности приняли участие около 45 тысяч украинских военнослужащих.

"Мы рассматриваем свое участие в международной миротворческой деятельности как важную составляющую нашей внешней политики. Наши военнослужащие в операциях под эгидой ООН, НАТО, ОБСЕ, ЕС демонстрируют важность Украины в системе европейской и мировой безопасности. Это дает нам возможность присутствовать в мировых политических процессах, а нашим подразделениям - приобрести не только военную, но и мировоззренческую совместимость с международными партнерами Украины. Более того, сотрудничество с ними способствует европейской и евроатлантической интеграции нашего государства", - сказал Таран.

"Важна готовность наших военнослужащих в составе национального контингента и национального персонала стоять на страже мира, многие из них имеют опыт боевых действий, приобретенный в антитеррористической операции и операции Объединенных сил", - добавил министр.

"Миротворческую деятельность Вооруженные Силы Украины начали в 1992 году, и с тех пор около 45 тысяч украинских военнослужащих приняли участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности", - отметил глава Минобороны.

Наконец, Таран поблагодарил каждого украинского миротворца за добросовестное выполнение воинского долга и преданность гуманистическим ценностям.