За 10 месяцев войны рашисты совершили более 460 преступлений против журналистов и СМИ в Украине

19:11 26 декабря Киев, Украина





В течение десяти месяцев полномасштабной войны российская армия совершила 467 преступлений против журналистов и медиа в Украине. Количество убитых журналистов в течение десятого месяца войны не изменилось. По состоянию на 24 декабря российские военные убили в общей сложности 42 журналиста в Украине.

Такие данные мониторинга опубликовал Институт массовой информации.

В течение десятого месяца войны зафиксировано пять нарушений свободы слова, совершенных российскими оккупантами.

"В частности, это целенаправленный обстрел и ранение журналистов, киберпреступления, а также присвоение бренда и создание фейковых клонов местных изданий для распространения российской агрессивной пропаганды", - говорится в сообщении.

Так, 19 декабря в Херсонской области двое итальянских журналистов попали под артобстрел россиян, в результате чего ранение получил репортер Клаудио Локателли. Также поврежден их автомобиль. Журналисты заявили, что огонь по их машине открыли "намеренно".

"Если бы я открыл дверцу, то потерял бы ногу или еще хуже. Автомобиль имел четкие отметки [что внутри журналисты]. Учитывая место и обстоятельства нападения, я уверен, что огонь был открыт умышленно. Выстрелы раздались с того берега Днепра, где расположены позиции российской армии", – сказал журналист.

Также в окрестностях Бахмута под обстрел попала съемочная группа "Фактов ICTV". Как рассказал специальный корреспондент Константин Мельников, они работали с военными, снимали работу пехоты и укрепление наших позиций. По его словам, враг, вероятно, заметил их из дрона, поскольку через несколько минут их обстреляли. Журналисты не пострадали, но их автомобиль получил повреждения. Мельников не исключает, что российские военные знали, что обстреливают журналистов.