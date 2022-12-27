За 10 месяцев войны рашисты совершили более 460 преступлений против журналистов и СМИ в Украине

В течение десяти месяцев полномасштабной войны российская армия совершила 467 преступлений против журналистов и медиа в Украине. Количество убитых журналистов в течение десятого месяца войны не изменилось. По состоянию на 24 декабря российские военные убили в общей сложности 42 журналиста в Украине.
Такие данные мониторинга опубликовал Институт массовой информации.
В течение десятого месяца войны зафиксировано пять нарушений свободы слова, совершенных российскими оккупантами.
Так, 19 декабря в Херсонской области двое итальянских журналистов попали под артобстрел россиян, в результате чего ранение получил репортер Клаудио Локателли. Также поврежден их автомобиль. Журналисты заявили, что огонь по их машине открыли "намеренно".
Также в окрестностях Бахмута под обстрел попала съемочная группа "Фактов ICTV". Как рассказал специальный корреспондент Константин Мельников, они работали с военными, снимали работу пехоты и укрепление наших позиций. По его словам, враг, вероятно, заметил их из дрона, поскольку через несколько минут их обстреляли. Журналисты не пострадали, но их автомобиль получил повреждения. Мельников не исключает, что российские военные знали, что обстреливают журналистов.
В течение десятого месяца войны два украинских издания заявили о российских DDoS-атаках на свои сайты – издания "НикВести" и "Детектор медиа". В преддверии кибератак информация с призывом положить сайты появилась в российских телеграмм-каналах.
В городе Снигиревка Николаевской области, который с марта по ноябрь находился под российской оккупацией, захватчики распространяли клон известной в регионе газеты "Родное Прибужье". Россияне использовали стилистику, шрифт и название Николаевской областной газеты, переведя ее на русский язык. Главная редактор газеты Татьяна Фабрикова отметила, что россияне создали клон "Родного Прибужья", чтобы, используя авторитет газеты, распространять пророссийскую пропаганду среди жителей Николаевской области.
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения по меньшей мере 208 телерадиовещателей и печатных медиа (общенациональных, региональных и местных) прекратили полностью или частично свою деятельность и вещание в ряде регионов из-за боевых действий и оккупации. Это СМИ из Запорожской, Херсонской Харьковской, Киевской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Луганской, Черниговской областей.
Количество убитых журналистов в течение десятого месяца войны не изменилось. По состоянию на 24 декабря российские военные убили в общей сложности 42 журналиста в Украине. Из них восемь журналистов убиты во время выполнения профессиональных обязанностей (трое украинских и пять иностранных). 34 погибли как участники боевых действий или в результате российских обстрелов, не во время выполнения ими журналистских обязанностей.
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