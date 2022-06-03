За 100 дней войны зафиксировано более 22,5 тыс преступлений, совершенных оккупантами

11:23 03 июня Киев, Украина

За время полномасштабного военного вторжения россии в Украину правоохранители зарегистрировали 22 678 преступлений, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

“Преступления агрессии и военные преступления: зарегистрировано 15446 преступлений. Из них: 14935 – о нарушении законов и обычаев войны, 59 – о планировании, подготовке или решении и ведении агрессивной войны, 18 – о пропаганде войны”, – говорится в сообщении.

Еще 434 случая квалифицировали по другим статьям.

Число подозреваемых в совершении этих преступлений составляет 623.

Кроме того, в настоящее время зарегистрировано 7 232 преступления против национальной безопасности, в том числе 4 941 относительно посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 1 037 относительно государственной измены, 923 по коллаборационной деятельности, 36 по пособничеству государству-агрессору, 62 по диверсиям и тому подобное.



Более 12 тысяч материалов по военным преступлениям россии помогли собрать украинцы через единую платформу для сбора информации .



Для того чтобы отправить информацию, нужно:

указать данные о себе;

описать нарушения с указанием точного места и деталей (потерпевших, повреждения и т.п.);

загрузить фото или видео.

Все, кто загружает материалы на платформу, в Офисе генерального прокурора гарантируют конфиденциальность и защиту персональных данных.