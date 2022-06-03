За 100 дней войны зафиксировано более 22,5 тыс преступлений, совершенных оккупантами

За время полномасштабного военного вторжения россии в Украину правоохранители зарегистрировали 22 678 преступлений, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Еще 434 случая квалифицировали по другим статьям.
Число подозреваемых в совершении этих преступлений составляет 623.
Кроме того, в настоящее время зарегистрировано 7 232 преступления против национальной безопасности, в том числе 4 941 относительно посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 1 037 относительно государственной измены, 923 по коллаборационной деятельности, 36 по пособничеству государству-агрессору, 62 по диверсиям и тому подобное.
Более 12 тысяч материалов по военным преступлениям россии помогли собрать украинцы через единую платформу для сбора информации .
Для того чтобы отправить информацию, нужно:
- указать данные о себе;
- описать нарушения с указанием точного места и деталей (потерпевших, повреждения и т.п.);
- загрузить фото или видео.
Все, кто загружает материалы на платформу, в Офисе генерального прокурора гарантируют конфиденциальность и защиту персональных данных.
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