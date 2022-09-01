Юрист рассказал, как работает "белый билет" в наше время

09:13 23 августа Киев, Украина

"Белый" военный билет выдается гражданам, непригодным к службе по состоянию здоровья ,но не все так просто.

Об этом рассказал адвокат Дмитрий Циплицкий.



Выделяют следующие категории "белого билета":

"В" - ограниченная пригодность;

"Г" - временная непригодность;

"Д" - полная непригодность;

По словам адвоката, "белый билет" в общем означает категорию пригодности гражданина к службе и мобилизации в зависимости от вида и степени заболеваемости человека. Пригодность согласно виду и степени заболеваемости определяет только Военно-врачебная комиссия. Именно она может определить мобилизованного: