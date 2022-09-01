Юрист рассказал, как работает "белый билет" в наше время

"Белый" военный билет выдается гражданам, непригодным к службе по состоянию здоровья ,но не все так просто.
Об этом рассказал адвокат Дмитрий Циплицкий.
Выделяют следующие категории "белого билета":
Выделяют следующие категории "белого билета":
- "В" - ограниченная пригодность;
- "Г" - временная непригодность;
- "Д" - полная непригодность;
По словам адвоката, "белый билет" в общем означает категорию пригодности гражданина к службе и мобилизации в зависимости от вида и степени заболеваемости человека. Пригодность согласно виду и степени заболеваемости определяет только Военно-врачебная комиссия. Именно она может определить мобилизованного:
- ограниченно годным к военной службе;
- непригодным к военной службе в мирное время, ограниченно пригодным в военное время;
- непригодным к военной службе с исключением из военного учета.
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