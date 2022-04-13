ЮНИСЕФ: акцент на вакцинации от пандемии оставил без внимания классическую иммунизацию детей

06:07 15 июля Киев, Украина

На фоне борьбы с коронавирусом плановая вакцинация от таких инфекций как корь, полиомиелит, дифтерия, столбняк и коклюш была отложена на второй план. В связи с этим плановую иммунизацию не прошли 23 миллиона детей.





Как уточнили авторы отчета, около 17 миллионов детей не получили ни одной вакцины в 2020 году. В целом в 66 странах было отложено проведение 57 массовых прививочных кампаний.



Согласно имеющимся данным, в прошлом году около 22,7 миллиона детей (на 3,5 миллиона больше, чем годом ранее) пропустили прием первой дозы вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша. При этом число тех, кто не был в срок привит от кори, выросло на три миллиона и достигло показателя в 22,3 миллиона. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) , опубликованном в четверг, 15 июля.Как уточнили авторы отчета, около 17 миллионов детей не получили ни одной вакцины в 2020 году. В целом в 66 странах было отложено проведение 57 массовых прививочных кампаний.Согласно имеющимся данным, в прошлом году около 22,7 миллиона детей (на 3,5 миллиона больше, чем годом ранее) пропустили прием первой дозы вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша. При этом число тех, кто не был в срок привит от кори, выросло на три миллиона и достигло показателя в 22,3 миллиона.

"Многочисленные вспышки болезней могут стать катастрофой для общин и систем здравоохранения, которые ведут битву с COVID-19. Это делает еще более срочной, чем когда-либо, задачу инвестирования в вакцинацию детей", - прокомментировал доклад генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

В свою очередь исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор подчеркнула, что пандемия коронавируса и связанные с ней сбои в вакцинации приводят к "последствиям, за которые предстоит расплачиваться жизнями и благополучием наиболее уязвимых групп населения".



Таким образом в ООН пришли к выводу, что необходимо уделить первостепенное внимание восстановлению подорванных пандемией коронавируса регулярных детских прививочных кампаний, которые должны планироваться и финансироваться параллельно с иммунизацией от коронавируса.



В феврале этого года в ЮНИСЕФ заявили, что в "ЛДНР" возможна вспышка кори из-за существенного падения плановой вакцинации среди детей.