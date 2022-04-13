ЮНИСЕФ: акцент на вакцинации от пандемии оставил без внимания классическую иммунизацию детей

На фоне борьбы с коронавирусом плановая вакцинация от таких инфекций как корь, полиомиелит, дифтерия, столбняк и коклюш была отложена на второй план. В связи с этим плановую иммунизацию не прошли 23 миллиона детей.
Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), опубликованном в четверг, 15 июля.
Как уточнили авторы отчета, около 17 миллионов детей не получили ни одной вакцины в 2020 году. В целом в 66 странах было отложено проведение 57 массовых прививочных кампаний.
Согласно имеющимся данным, в прошлом году около 22,7 миллиона детей (на 3,5 миллиона больше, чем годом ранее) пропустили прием первой дозы вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша. При этом число тех, кто не был в срок привит от кори, выросло на три миллиона и достигло показателя в 22,3 миллиона.
Как уточнили авторы отчета, около 17 миллионов детей не получили ни одной вакцины в 2020 году. В целом в 66 странах было отложено проведение 57 массовых прививочных кампаний.
Согласно имеющимся данным, в прошлом году около 22,7 миллиона детей (на 3,5 миллиона больше, чем годом ранее) пропустили прием первой дозы вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша. При этом число тех, кто не был в срок привит от кори, выросло на три миллиона и достигло показателя в 22,3 миллиона.
В свою очередь исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор подчеркнула, что пандемия коронавируса и связанные с ней сбои в вакцинации приводят к "последствиям, за которые предстоит расплачиваться жизнями и благополучием наиболее уязвимых групп населения".
Таким образом в ООН пришли к выводу, что необходимо уделить первостепенное внимание восстановлению подорванных пандемией коронавируса регулярных детских прививочных кампаний, которые должны планироваться и финансироваться параллельно с иммунизацией от коронавируса.
Таким образом в ООН пришли к выводу, что необходимо уделить первостепенное внимание восстановлению подорванных пандемией коронавируса регулярных детских прививочных кампаний, которые должны планироваться и финансироваться параллельно с иммунизацией от коронавируса.
В феврале этого года в ЮНИСЕФ заявили, что в "ЛДНР" возможна вспышка кори из-за существенного падения плановой вакцинации среди детей.
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