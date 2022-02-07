Юниорская национальная сборная команда Украины достойно выступила в Румынии

16:23 24 Май Киев, Украина

С 21 по 23 мая в Бухаресте прошел 20-ый международный турнир «Кубок Ирины Делеану 2021», в котором приняли участие 30 стран мира.

Юниорская национальная сборная команда Украины в групповых упражнениях, состязавшаяся в упражнениях с 5 мячами и 5 лентами, заняла достойное 6 место, опередив Италию, Эстонию, Грецию, Румынию, Чехию, Словакию, Швейцарию, Грузию и США.

Несмотря на небольшие помарки, эксперты заявляют о довольно большом потенциале украинской юниорской национальной сборной команды на грядущем Чемпионате Европы, который должен состояться с 9 по 13 июня в Болгарии.

Поздравляем! Гордимся! Ждем с победами на новых стартах!