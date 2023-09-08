ЮНЕСКО расширило список объектов под защитой в Украине

Комитет ЮНЕСКО выразил поддержку украинским ведомствам, поддержав их инициативу по включению 20 объектов на территории Украины в Международный список культурных ценностей, которые будут находится под усиленной защитой.
Эту информацию о результатах третьего внеочередного заседания Комитета Второго протокола к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта предоставила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.
Заместитель министра культуры и информационной политики Украины, Анастасия Бондарь, подчеркнула, что украинский народ продолжает бороться с агрессором и решительно отстаивает сохранение и восстановление объектов культурного наследия. Она подчеркнула, что война не может быть воспринята как обыденное явление, и несмотря на тяжелые испытания, Украина продолжает защищать свое культурное наследие.
Инициатива по внесению указанных объектов в Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой, была подготовлена Министерством культуры и информационной политики Украины при поддержке Постоянного представительства Украины при ЮНЕСКО и Министерства обороны Украины. Комитет ЮНЕСКО одобрил эту инициативу и принял решение внести указанные объекты под усиленную защиту.
Среди них особое внимание будет уделено Собору Святой Софии и связанным с ним монастырским сооружениям, Киево-Печерской Лавре, ансамблю исторического центра во Львове, резиденции Буковинских и Далматинских митрополитов. Кроме того, список включает шесть церквей Карпатского региона: Ясинянскую церковь Вознесения Господня, Жовковскую церковь Пресвятой Троицы, Матковскую церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, Нижневербижскую церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Потелицкую церковь Сошествия Святого Духа и церковь Сошествия Святого Духа в Рогатине.
Кроме того, будут усилены меры по защите геодезической дуги Струве в пунктах Катериновка, Барановка, Фельштин, Старо-Некрасовка, а также Астрономической обсерватории Киевского национального университета. Здания Государственной промышленности в Харькове также будут включены в программу сохранения. Важным шагом будет защита Научно-исследовательских институтов - Астрономической обсерватории Одесского национального университета и Николаевской астрономической обсерватории.
Сохранение культурного наследия будет также охватывать культурный ландшафт каньона в Каменце-Подольском, дендрологический парк "Софиевка", могилу Тараса Шевченко и Государственный историко-природоведческий музей-заповедник.
Комитет подтвердил готовность предоставлять помощь Украине в случае экстренных нужд и учесть выводы Международной экспертной миссии ЮНЕСКО по ущербу культурным и религиозным объектам в Одессе. Планируются также мероприятия по подготовке специалистов в области защиты культурных ценностей и тренинги для военных.
Эту информацию о результатах третьего внеочередного заседания Комитета Второго протокола к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта предоставила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.
Заместитель министра культуры и информационной политики Украины, Анастасия Бондарь, подчеркнула, что украинский народ продолжает бороться с агрессором и решительно отстаивает сохранение и восстановление объектов культурного наследия. Она подчеркнула, что война не может быть воспринята как обыденное явление, и несмотря на тяжелые испытания, Украина продолжает защищать свое культурное наследие.
Инициатива по внесению указанных объектов в Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой, была подготовлена Министерством культуры и информационной политики Украины при поддержке Постоянного представительства Украины при ЮНЕСКО и Министерства обороны Украины. Комитет ЮНЕСКО одобрил эту инициативу и принял решение внести указанные объекты под усиленную защиту.
Среди них особое внимание будет уделено Собору Святой Софии и связанным с ним монастырским сооружениям, Киево-Печерской Лавре, ансамблю исторического центра во Львове, резиденции Буковинских и Далматинских митрополитов. Кроме того, список включает шесть церквей Карпатского региона: Ясинянскую церковь Вознесения Господня, Жовковскую церковь Пресвятой Троицы, Матковскую церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, Нижневербижскую церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Потелицкую церковь Сошествия Святого Духа и церковь Сошествия Святого Духа в Рогатине.
Кроме того, будут усилены меры по защите геодезической дуги Струве в пунктах Катериновка, Барановка, Фельштин, Старо-Некрасовка, а также Астрономической обсерватории Киевского национального университета. Здания Государственной промышленности в Харькове также будут включены в программу сохранения. Важным шагом будет защита Научно-исследовательских институтов - Астрономической обсерватории Одесского национального университета и Николаевской астрономической обсерватории.
Сохранение культурного наследия будет также охватывать культурный ландшафт каньона в Каменце-Подольском, дендрологический парк "Софиевка", могилу Тараса Шевченко и Государственный историко-природоведческий музей-заповедник.
Комитет подтвердил готовность предоставлять помощь Украине в случае экстренных нужд и учесть выводы Международной экспертной миссии ЮНЕСКО по ущербу культурным и религиозным объектам в Одессе. Планируются также мероприятия по подготовке специалистов в области защиты культурных ценностей и тренинги для военных.
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