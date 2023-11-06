ЮНЕСКО осудило атаку на Национальный художественный музей в Одессе

17:34 06 ноября Киев, Украина

В ЮНЕСКО осудили очередную атаку по Одессе, совершенную войсками рф, в результате чего было, в частности, повреждено здание Национального художественного музея.

«Художественный музей в Одессе, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО , вчера вечером снова пострадал в результате российского удара. ЮНЕСКО решительно осуждает атаку. Культурные объекты должны быть защищены в соответствии с международным правом», - говорится в сообщении.