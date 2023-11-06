ЮНЕСКО осудило атаку на Национальный художественный музей в Одессе

В ЮНЕСКО осудили очередную атаку по Одессе, совершенную войсками рф, в результате чего было, в частности, повреждено здание Национального художественного музея.
«Художественный музей в Одессе, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО , вчера вечером снова пострадал в результате российского удара. ЮНЕСКО решительно осуждает атаку. Культурные объекты должны быть защищены в соответствии с международным правом», - говорится в сообщении.
«Художественный музей в Одессе, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО , вчера вечером снова пострадал в результате российского удара. ЮНЕСКО решительно осуждает атаку. Культурные объекты должны быть защищены в соответствии с международным правом», - говорится в сообщении.
The Museum of Fine Arts in #Odesa, within the UNESCO World Heritage Site, was once again damaged by a Russian airstrike last night. @UNESCO strongly condemns the attack. Cultural sites must be protected in accordance with international law. pic.twitter.com/FQcbGbaEkx— UNESCO Kyiv (@unesco_kyiv) November 6, 2023
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