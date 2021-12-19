Юная пианистка из Украины Диана Стогнушенко сыграла на гала-концерте в Париже (ВИДЕО)

16:05 19 Ноябрь Киев, Украина

Приглашение на гала–концерт в Париже Диана Стогнушенко получила после того, как одержала победу, заняв 1-ое место на международном конкурсе классической музыки.

Конкурс классической музыки "Nouvelles Etoile" ("Новые Звезды") проходил три раза за этот год. В каждом конкурсе 13-летняя девочка принимала участие, в которых она занимала первые места.

Мама победительницы рассказала, что заявки они оправляли каждый раз как, проходил конкурс классической музыки "Nouvelles Etoile" и участвовали в каждом из них. Это конкурс, где юные таланты боролись за престижную премию.

«Конкурс "Новые Звезды" был организован Парижской консерваторией. Мы три раза отправляли заявку на участие в конкурсе классической музыки: в январе Диана заняла 3 место, весной — 2-ое место, а летом получила победу, заняв 1-ое место», — поделилась мама юной пианистки.