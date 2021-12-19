Юная пианистка из Украины Диана Стогнушенко сыграла на гала-концерте в Париже (ВИДЕО)

Приглашение на гала–концерт в Париже Диана Стогнушенко получила после того, как одержала победу, заняв 1-ое место на международном конкурсе классической музыки.
Конкурс классической музыки "Nouvelles Etoile" ("Новые Звезды") проходил три раза за этот год. В каждом конкурсе 13-летняя девочка принимала участие, в которых она занимала первые места.
Мама победительницы рассказала, что заявки они оправляли каждый раз как, проходил конкурс классической музыки "Nouvelles Etoile" и участвовали в каждом из них. Это конкурс, где юные таланты боролись за престижную премию.
«Конкурс "Новые Звезды" был организован Парижской консерваторией. Мы три раза отправляли заявку на участие в конкурсе классической музыки: в январе Диана заняла 3 место, весной — 2-ое место, а летом получила победу, заняв 1-ое место», — поделилась мама юной пианистки.
Из Украины для участия в гала-концерте среди юниоров в Париже была приглашена только одна представительница — Диана Стогнушенко.
Гала-концерт классической музыки проходил в Церкви Святой Марии. На нем юная пианистка исполнила восьмиминутную композицию «Аллегро» Энрике Гранадоса, которую она выучила за несколько месяцев.
Парижская публика игру 13-летней Дианы приняла громкими аплодисментами, девочка удостоилась выйти второй раз на поклон.
По словам музыкального преподавателя Дианы, девочка обладает редким талантом удерживать внимание взрослой публики своей харизмой, подачей и манерой игры.
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