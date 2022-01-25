Юлия Тимошенко вылечилась от коронавирусной болезни

Как видим, коронавирус – это не фейк. Заболеть им может любой человек, не зависимо от положения и достатка. А вот лечение заболевшего потребует много сил, времени и того же достатка. Так, для лечения лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко понадобилось три недели. Как сообщила сегодня ее пресс-секретарь Марина Сорока, Юлия Владимировна излечилась от коронавируса.
О заболевании Тимошенко коронавирусом стало известно еще 23 августа. Какое-то время сообщалось о тяжелом состоянии политика.
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