Юлия Мендель будет вести телешоу для жителей Крыма и Донбасса

На этой неделе стартует авторский проект пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, еженедельное ТВ-шоу "Взгляд с Банковой" будет освещать актуальные события в Украине для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и Крыма.
Об этом в понедельник, 15 марта, сообщила сама Мендель в Facebook.
Мендель анонсировала, что сегодня в 19:30 будет пилотный выпуск.
На телеканале сообщили, что Мендель будет комментировать актуальные события и будет делиться своими выводами о том, что происходит, будет делать прогнозы специально для аудиторий, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
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