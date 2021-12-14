Юлия Мендель будет вести телешоу для жителей Крыма и Донбасса

18:32 15 Март Киев, Украина

На этой неделе стартует авторский проект пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель , еженедельное ТВ-шоу "Взгляд с Банковой" будет освещать актуальные события в Украине для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и Крыма.

Об этом в понедельник, 15 марта, сообщила сама Мендель в Facebook.

"На этой неделе на Телеканал Дом и UATV на русском стартует еженедельное ТВ-шоу Взгляд с Банковой с Юлией Мендель. Это авторский проект пресс-секретаря президента Украины", - сообщила пресс-служба телеканала.

Мендель анонсировала, что сегодня в 19:30 будет пилотный выпуск.

"Не устаем говорить с вами. А особенно - с украинцами, оказавшимися за контактной линией на Донбассе и в Крыму. Сегодня, в 19:30 для подписчиков Телеканал Дом в YouTube - пилотный выпуск о дезинформации и социальных услугах для украинцев с обеих сторон контактной линии".

На телеканале сообщили, что Мендель будет комментировать актуальные события и будет делиться своими выводами о том, что происходит, будет делать прогнозы специально для аудиторий, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.