Youtube удалил и заблокировал ряд каналов террористов "ЛДНР"

Видеохостинг YouTube удалил каналы министерства информации и народной милиции ДНР из-за нарушения правил сообщества. Также в "черный" список попали пропагандистский канал "Луганский информационный центр" и канал "ДТРК ЛНР".
В "ДНР" говорят, что блокировку обнаружили утром 4 февраля. Сейчас оккупационная администрация проверяет, какие каналы еще заблокированы.
Оккупанты сетуют, что сервис был заблокирован в очень важный момент. Как известно, Госдепартамент США заявил, что Москва готовит пропагандистское видео с жертвами, которое может послужить поводом к вторжению в Украину. Для создания видео на оккупированные местности прибыли представители спецслужб РФ. Также в ОРДЛО стали прибывать русские пропагандисты.
Представитель Донбасса в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский прокомментировал произошедшее.
В "ДНР" говорят, что блокировку обнаружили утром 4 февраля. Сейчас оккупационная администрация проверяет, какие каналы еще заблокированы.
Оккупанты сетуют, что сервис был заблокирован в очень важный момент. Как известно, Госдепартамент США заявил, что Москва готовит пропагандистское видео с жертвами, которое может послужить поводом к вторжению в Украину. Для создания видео на оккупированные местности прибыли представители спецслужб РФ. Также в ОРДЛО стали прибывать русские пропагандисты.
Представитель Донбасса в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский прокомментировал произошедшее.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии