Японский комикс "Призрак Киева" переведут на украинский язык

18:30 20 июня Киев, Украина

Манга (японские комиксы) "Призрак Киева" выйдет в Украине на украинском языке, сообщил автор манги Мацуда Джюко в соцсетях.

«Украинская версия Призрака Киева, которая вскоре выйдет в Украине — это круто», — написал Мацуда-сан.

まもなくウクライナで発行される予定の「キエフの幽霊」ウクライナ語版 かっこいい pic.twitter.com/DKVaj95GFZ — 松田重工 土曜日 東 シ88b (@matsudaHI) June 18, 2022

Манга выйдет в тираже 10 тысяч экземпляров. Стоимость одного – 150 гривен. Занимается этим харьковское издание. Книги будут готовы в середине июля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии создали комикс «Призрак Киева», рассказывающий о легендарных украинских пилотах, известных как Призрак Киева, который во время войны россии против Украины сбил десятки вражеских самолетов. Комикс выпускается за счет самого автора. Первое издание вышло в Японии 5 мая. Автор его продавал за 500 иен (около 113 гривен). Продолжит ли он серию, пока неизвестно.