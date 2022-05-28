Япония безвозмездно выделила $166 млн на гуманитарную помощь Украине

11:50 28 мая Киев, Украина

Япония, как одна из многих стран, пострадавших от оккупационной политики россии, продолжает поддерживать Украину в борьбе с жестоким врагом. Как сообщило накануне посольство Японии в Украине, правительство Японии выделило экстренную грантовую (безвозмездную) помощь Украине в размере 166 млн долларов.

"27 мая правительство Японии приняло решение о выделении экстренной грантовой помощи на сумму около 166 млн дол. США в ответ на растущую потребность в гуманитарной поддержке в Украине", – говорится в сообщении.

В диппредставительстве также проинформировали, что в ответ на запрос посольства Украины в Токио через Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) будет предоставлена помощь для транспортировки противопожарного оборудования и устройств связи, лекарств, медицинских товаров и т.п., которые срочно требуются в Украине.

Ранее стало известно, что Японии приняли решение выделить Украине дополнительную финпомощь в размере 300 млн долларов на гуманитарные нужды. На тот момент совокупный объем помощи Японии Украине составлял более 600 млн долларов.