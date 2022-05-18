Январский локдаун приведет к подорожанию проезда в Киеве

Весенний локдаун в значительной мере сократил пассажиропоток в столице, владельцы маршрутных такси и просто водители до сих пор находятся в убыточном положении, еще один локдаун неизбежно подтолкнет к повышению стоимости проезда.
Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.
По словам Моисеенко, по всей Украине пассажиропоток в общественном транспорте уменьшился на 40-50% из-за ограничений и дистанционной работы многих предприятий.
Он также отметил, что цены планировали поднимать еще летом.
Сейчас в Киеве работают 18 частных перевозчиков на 150 маршрутах.
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