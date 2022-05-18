Январский локдаун приведет к подорожанию проезда в Киеве

20:25 15 декабря Киев, Украина

Весенний локдаун в значительной мере сократил пассажиропоток в столице, владельцы маршрутных такси и просто водители до сих пор находятся в убыточном положении, еще один локдаун неизбежно подтолкнет к повышению стоимости проезда



Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

"Первый локдаун, когда транспорт простоял два месяца, очень больно ударил по всем перевозчикам. Многие перевозчики, которые тогда брали кредиты, сейчас едва выживают. Из-за постоянного уменьшения пассажиропотока много киевских маршрутов сейчас работают на грани убыточности. Если снова будут усиливать ограничительные меры, многие перевозчики останутся банкротами", - объяснил он.

По словам Моисеенко, по всей Украине пассажиропоток в общественном транспорте уменьшился на 40-50% из-за ограничений и дистанционной работы многих предприятий.



Он также отметил, что цены планировали поднимать еще летом.



Сейчас в Киеве работают 18 частных перевозчиков на 150 маршрутах.