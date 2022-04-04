"Яндекс" блокирует информацию и фотографии из Бучи

19:30 04 апреля Киев, Украина

Российская поисковая система «Яндекс» блокирует информацию и фотографии зверств, которые совершили российские военные в Буче, предлагая исключительно роспропаганду.

Буча для украинцев сейчас – как у Google. Для привыкших жить в бункере существует Яндекс.

Только вот скрыв преступления Россия не снимет с себя ответственности за них. Каждый, кто причастен к геноциду в Украине, будет наказан.



И ни бункер, ни яндекс не защитят от справедливого приговора.