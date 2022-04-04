Ян Джавелин и Джавелина: необычные имена детей с начала войны в Украине

16:12 04 апреля Киев, Украина

В Украине с начала широкомасштабного вторжения РФ родилось около 22 тысяч детей. Для некоторых родителей при выборе имени для своих малышей решающую роль сыграла война, в которой украинцы уже второй месяц борются за независимость и суверенитет нашего государства.



В Винницкой области и городе Киев новорожденные мальчик и девочка получили имена Ян Джавелин и Джавелина соответственно.



Без привязки к теме войны, но при этом не менее оригинальные и редко используемые имена для своих малышей выбрали еще десятки молодых родителей по всей стране:

👦 Одед, Велислав, Аскольд, Дорофей, Ерений, Левкиян, Сулейман, Кай, Яремий, Эней, Лемуэль, Юсуф, Ахил, Лучезар, Соломон, Михаил-Мир.

👧 Добряна, Афина, Акилина, Дзвенислава, Феврония, Ругая, Айлин, Шашана, Лилу, Милада, Роксолана, Астрид, Еустасия, Яснодара.