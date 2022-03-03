Взрыв в районе железнодорожного вокзала в Киеве. Ранен мужчина

06:46 03 Март Киев, Украина

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, вчера, 2 марта, прогремел мощный взрыв возле киевского железнодорожного вокзала в центре города. По словам замглавы МВД Антон Геращенко, взрыв произошел между вокзалом Южный и отелем Ибис. Ударом ракеты разорвало крупную теплотрассу, отметил он.

Позже информацию о взрыве подтвердила Укрзализныця. "Здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения. Информация о пострадавших уточняется. Движение поездов продолжается", - отмечается в сообщении УЗ в Telegram.

В Нацполиции подтвердили, что осколочное ранение получил один мужчина.

"Предварительно установлено, что от вражеского снаряда повреждены теплосеть, здание отдела полиции и находившиеся рядом торговые заведения", - говорится в сообщении.

Пострадавшего мужчину с осколочным ранением ноги госпитализировали.

На месте повреждения работают специалисты профильных служб, которые производят ремонтные работы, правоохранители.

Полиция будет продолжать процессуальные действия, а также документировать последствия взрыва.