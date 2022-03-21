Взгляд детей на войну: в Киеве открывается первая выставка Музея военного детства

06:39 23 июня Киев, Украина

Сегодня, 23 июня Музей военного детства открывает свою первую выставку в Украине. Посетители смогут узнать истории детей и подростков, проживающих или проживавших в зоне боевых действий.

Об этом сообщила директор музея Юлия Скубицкая во время презентации экспозиции.

"Взгляды детей на события вокруг них не менее важны, чем взгляды взрослых. Это особенно касается войны. Дети являются одной из наиболее уязвимых категорий в зоне боевых действий. Мы должны хотя бы спросить, как меняется их жизнь после начала войны. Если вы хотели узнать ответ на этот вопрос, посетите нашу выставку, которая будет открыта с 23 июня ", - сказала Скубицкая.

Она отметила, что в украинском медийном пространстве мало информации о гражданском населении, которое страдает от вооруженного конфликта на Востоке Украины и временной оккупации Крыма.

"Мы практически не знаем, как живут люди вдоль линии разграничения, какая ситуации у детей с обучением, где дети проводят свое время, как они приспосабливаются к жизни под обстрелами. Эти вопросы остаются без ответа для украинского общества. Отсутствие такого понимания создает почву для очень проблематичных практик, в том числе дискриминационных. Иногда мы сталкиваемся с буллингом. Мы должны с этим что-то делать ", - заявила Скубицкая.

В то же время председатель благотворительного фонда "Голоса детей" Елена Розвадовская подчеркнула важность проведения такой выставки, ведь "говорить о войне и о том, как дети страдают от войны, невозможно без детей".

"Как по мне, это один из способов дать возможность детям быть услышанными, а их историям - быть рассказанными ... Этот музей нужен для того, чтобы набраться ресурса и сил, чтобы понять, правда ли это все стоит, нужно ли бороться ... Очевидно, что нужно, потому что дети проходят через такие испытания, которые нам, видимо, не снились ", - отметила она.

Выставка будет проходить с 23 июня до 12 июля в Музее истории города Киева. После этого планируется показать экспозицию в других городах Украины.



Музей военного детства - это международная платформа, которая документирует свидетельства людей, на чье детство повлияла война. Проект начался в 2011 году, а в 2013-м вышла книга с историями людей, которые в детстве стали свидетелями боснийской войны. Первая постоянная выставка Музея военного детства открылась в январе 2017 года в Сараево (Босния и Герцеговина).