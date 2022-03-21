Взгляд детей на войну: в Киеве открывается первая выставка Музея военного детства

Сегодня, 23 июня Музей военного детства открывает свою первую выставку в Украине. Посетители смогут узнать истории детей и подростков, проживающих или проживавших в зоне боевых действий.
Об этом сообщила директор музея Юлия Скубицкая во время презентации экспозиции.
Она отметила, что в украинском медийном пространстве мало информации о гражданском населении, которое страдает от вооруженного конфликта на Востоке Украины и временной оккупации Крыма.
В то же время председатель благотворительного фонда "Голоса детей" Елена Розвадовская подчеркнула важность проведения такой выставки, ведь "говорить о войне и о том, как дети страдают от войны, невозможно без детей".
Выставка будет проходить с 23 июня до 12 июля в Музее истории города Киева. После этого планируется показать экспозицию в других городах Украины.
Музей военного детства - это международная платформа, которая документирует свидетельства людей, на чье детство повлияла война. Проект начался в 2011 году, а в 2013-м вышла книга с историями людей, которые в детстве стали свидетелями боснийской войны. Первая постоянная выставка Музея военного детства открылась в январе 2017 года в Сараево (Босния и Герцеговина).
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