Вытынанки львовской мастерицы покажут в немецком Гамбурге

С 22 января по 28 февраля в Гамбурге пройдет выставка художественных работ «Вытынанка» львовской художницы Дарьи Алешкиной, сообщает сама мастерица.
Вытынанки будут показаны в главном храме Святого Петра.
Вытынанки будут показаны в главном храме Святого Петра.
Дарья Алешкина не только развила древнее украинское ремесло вытынанки, но и превратила его в современный вид искусства и подарила миру.
Вытынанка – очень древний вид прикладного искусства, который появился еще со времен возникновения бумаги. В Украине вытынанки были распространены в конце XIX ст. на Подолье, Поднепровье, Прикарпатье.
Дарья Алешкина делает вытынанки тремя техниками: руками, вырезанием ножницами и особым ножиком. Обычно работает ножом. Инструмент похож на скальпель со сменными лезвиями.
Созданными вытынанками можно украсить дома елку, дидух или люстру.
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