Вытынанки львовской мастерицы покажут в немецком Гамбурге

09:52 18 Январь Киев, Украина





Вытынанки будут показаны в главном храме Святого Петра.



С 22 января по 28 февраля в Гамбурге пройдет выставка художественных работ «Вытынанка» львовской художницы Дарьи Алешкиной, сообщает сама мастерица.Вытынанки будут показаны в главном храме Святого Петра.

Дарья Алешкина не только развила древнее украинское ремесло вытынанки, но и превратила его в современный вид искусства и подарила миру.

Вытынанка – очень древний вид прикладного искусства, который появился еще со времен возникновения бумаги. В Украине вытынанки были распространены в конце XIX ст. на Подолье, Поднепровье, Прикарпатье.



Дарья Алешкина делает вытынанки тремя техниками: руками, вырезанием ножницами и особым ножиком. Обычно работает ножом. Инструмент похож на скальпель со сменными лезвиями.



Созданными вытынанками можно украсить дома елку, дидух или люстру.