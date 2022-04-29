Высокооплачиваемые рабочие профессии 2020 года в Украине

Из-за карантина вырос спрос на онлайн-обучение, репетиторов и автоинструкторов, последнее связано с опасениями украинцев в ограничении работы общественного транспорта.
Среди рабочих специальностей в Украине больше всего востребованы швеи.
Кому сколько платят:
- обвальщики – почти 18 тыс. грн;
- сапожники – около 17,5 тыс. грн;
- менеджеры по продажам и конструкторы – около 16 тыс. грн;
- сборщики мебели – около 15 тыс. грн.
Наиболее востребованные рабочие профессии:
- швея;
- сварщик;
- оператор производства.
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