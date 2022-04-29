Высокооплачиваемые рабочие профессии 2020 года в Украине

11:53 01 декабря Киев, Украина

Из-за карантина вырос спрос на онлайн-обучение, репетиторов и автоинструкторов, последнее связано с опасениями украинцев в ограничении работы общественного транспорта. 
 
Среди рабочих специальностей в Украине больше всего востребованы швеи.
 
Кому сколько платят:
  • обвальщики – почти 18 тыс. грн;
  • сапожники – около 17,5 тыс. грн;
  • менеджеры по продажам и конструкторы – около 16 тыс. грн;
  • сборщики мебели – около 15 тыс. грн.
Наиболее востребованные рабочие профессии:
  • швея;
  • сварщик;
  • оператор производства.