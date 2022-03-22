Вышитая карта Украины попала в Книгу рекордов

10:25 24 июня Киев, Украина

В Борщеве, который славится уникальным орнаментом вышивки, установили рекорд Украины. Мастерица создала карту Украины вышитую аутентичными узорами всех областей страны.

Зафиксировать рекорд приехали представители Национального реестра рекордов Украины.

«Мы фиксируем очень много рекордов, связанных с картой Украины. Сегодня один из таких. Мы считали количество орнаментов, их есть 25. Также замеряли общую площадь полотна и она составила - 4,2 метра квадратных », - рассказывает руководитель международного отдела Национального реестра рекордов Украины Олег Волочков.

Вышивала карту борщивчанка, мастерица вышивки Галина Шимкив. Женщина рассказала, что на тонкую работу потратила более полугода времени. А идею ей подал коллега по хобби, житель Борщева Юрий Гуцул. Мужчина тоже увлекается вышиванием, сам вышивает образы на заказ для церквей и в семьи. Он помог и подсказал женщине, как правильно оформить карту Украины в орнаментах.

«Я сначала вышила орнамент по краям полотна. А потом начала искать различные этнографические орнаменты, которые присущи нашим областям. Искала не только в интернете, много пересмотрела специальных журналов в библиотеках », - рассказывает автор работы.

Галина Шимкив добавляет, что труднее всего было искать орнамент восточных областей.