12:24 19 декабря Киев, Украина

Российский мультипликатор-оппозиционер Олег Куваев выпустил новую серию многосерийного мультфильма Масяня "Русофоб". В ролике, опубликованном на YouTube-канале проекта, показаны последствия мобилизации в рф и конец путина.



Муж Масяни Хрюндель более трех месяцев не выходил из дома, чтобы не получить повестку в военкомат. А когда, по словам жены, полстраны умерло в Украине, а еще половина сбежала за границу, они вместе решили прогуляться по Санкт-Петербургу.



Так пара увидела много плакатов о том, что мужчинам нужно умереть за "Пыню". Герои говорят, что самый большой русофоб - это путин, а войну в Украине называют бессмысленной.



Затем они встретили монстра с острыми зубами и окровавленным телом, которого остановили "неупокоенные души детей с малазийского "Боинга". Они и отправили путина в ад.



Когда стало известно, что безопасности россиян больше ничего не угрожает, герои позвонили соотечественникам с предложением вернуться, но те заявили, что будут жить где угодно, только не в россии.