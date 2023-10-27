Выросло количество жертв среди украинцев в Израиле — МИД

Возросло количество жертв среди украинцев в Израиле, в целом подтверждена информация о 21 погибшем украинце, а также 1 пропавшем без вести.
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
По его словам, Сектор Газа — 3 погибших (двое детей и взрослый человек), а также 6 раненых, из которых 3 детей. Они имеют ранения разной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.
По его словам, Сектор Газа — 3 погибших (двое детей и взрослый человек), а также 6 раненых, из которых 3 детей. Они имеют ранения разной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.
В то же время спикер МИД отметил, что контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Сектора Газа и Египта пока не работает и возможности уехать нет.
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