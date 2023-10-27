Выросло количество жертв среди украинцев в Израиле — МИД

15:48 26 октября Киев, Украина

Возросло количество жертв среди украинцев в Израиле, в целом подтверждена информация о 21 погибшем украинце, а также 1 пропавшем без вести.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.



По его словам, Сектор Газа — 3 погибших (двое детей и взрослый человек), а также 6 раненых, из которых 3 детей. Они имеют ранения разной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

"357 украинцев, из которых 208 женщин, выразили желание эвакуироваться из палестинского анклава. Украинские дипломатические учреждения поддерживают с ними постоянную связь", - сказал Николенко.

В то же время спикер МИД отметил, что контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Сектора Газа и Египта пока не работает и возможности уехать нет.