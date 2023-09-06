Выросло количество детей, раненых в результате вооруженной агрессии рф

10:11 25 августа Киев, Украина

Более 1619 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на утро 25 августа, по официальной информации ювенальных прокуроров, 503 ребенка погибли и более 1116 получили ранения разной степени тяжести.



Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, отметили в ОГПУ.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 485, Харьковской - 299, Киевской - 129, Херсонской - 122, Запорожской - 99, Николаевской - 97, Днепропетровской - 95, Черниговской - 71, Луганской - 67.



24 августа в результате российских обстрелов Херсона получила ранение 6-летняя девочка.