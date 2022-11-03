Выросло количество детей, раненых в результате войны — Офис Генпрокурора

13:45 03 ноября Киев, Украина

По состоянию на утро 3 ноября, по меньшей мере, 1255 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора (ОГП).



По официальной информации ювенальных прокуроров, официальное количество детей-жертв за сутки не изменилось - 430. Выросло количество раненых - до 826.

"1 ноября в результате обстрела врагом г. Изюм Харьковской области ранен 14-летний парень", — сообщили в ОГП.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 420, Харьковской - 263, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 70, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 58, Днепропетровской - 31.



Эти данные не окончательны, поскольку продолжают устанавливать количество жертв среди детей в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях, отметили в ОГП.



Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.