Выросло количество детей, раненых в результате войны

По состоянию на утро 25 октября 2022 года по меньшей мере 1251 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
По официальной информации ювенальных прокуроров, 430 детей погибли и по меньшей мере 821 получили ранения различной степени тяжести.
По данным ОГП, 24 октября в результате обстрелов врагом с. Приморское Васильевского района Запорожской области получил ранение 12-летний мальчик.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 419, Харьковской - 260, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 70, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Днепропетровской - 31.
Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2677 учебных заведений. 331 из них разрушены полностью.
По официальной информации ювенальных прокуроров, 430 детей погибли и по меньшей мере 821 получили ранения различной степени тяжести.
По данным ОГП, 24 октября в результате обстрелов врагом с. Приморское Васильевского района Запорожской области получил ранение 12-летний мальчик.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 419, Харьковской - 260, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 70, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Днепропетровской - 31.
Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2677 учебных заведений. 331 из них разрушены полностью.
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