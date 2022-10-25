Выросло количество детей, раненых в результате войны

09:32 25 октября Киев, Украина

По состоянию на утро 25 октября 2022 года по меньшей мере 1251 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



По официальной информации ювенальных прокуроров, 430 детей погибли и по меньшей мере 821 получили ранения различной степени тяжести.



По данным ОГП, 24 октября в результате обстрелов врагом с. Приморское Васильевского района Запорожской области получил ранение 12-летний мальчик.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 419, Харьковской - 260, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 70, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Днепропетровской - 31.



Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2677 учебных заведений. 331 из них разрушены полностью.