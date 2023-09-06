Выросло количество детей, раненых в результате агрессии рф

Более 1623 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на утро 5 сентября, по официальной информации ювенальных прокуроров, 503 ребенка погибли и более 1120 получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, пояснили в ОГПУ.
Больше всего пострадало детей в:
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, пояснили в ОГПУ.
Больше всего пострадало детей в:
- Донецкой области - 485;
- Харьковской - 300;
- Киевской - 129;
- Херсонской - 124;
- Запорожской - 99;
- Николаевской - 97;
- Днепропетровской - 96;
- Черниговской - 71;
- Луганской - 67.
3 сентября в результате обстрела войском рф пгт Солнечное Херсонской области получил ранение 11-летний мальчик.
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