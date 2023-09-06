Выросло количество детей, раненых в результате агрессии рф

10:38 05 сентября Киев, Украина

Более 1623 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на утро 5 сентября, по официальной информации ювенальных прокуроров, 503 ребенка погибли и более 1120 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, пояснили в ОГПУ.

Больше всего пострадало детей в:
  • Донецкой области - 485;
  • Харьковской - 300;
  • Киевской - 129;
  • Херсонской - 124;
  • Запорожской - 99;
  • Николаевской - 97;
  • Днепропетровской - 96;
  • Черниговской - 71;
  • Луганской - 67.
3 сентября в результате обстрела войском рф пгт Солнечное Херсонской области получил ранение 11-летний мальчик.