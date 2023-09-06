Выросло количество детей, раненых в результате агрессии рф

10:38 05 сентября Киев, Украина

Более 1623 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на утро 5 сентября, по официальной информации ювенальных прокуроров, 503 ребенка погибли и более 1120 получили ранения разной степени тяжести.



Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, пояснили в ОГПУ.



Больше всего пострадало детей в:

Донецкой области - 485;

Харьковской - 300;

Киевской - 129;

Херсонской - 124;

Запорожской - 99;

Николаевской - 97;

Днепропетровской - 96;

Черниговской - 71;

Луганской - 67.

3 сентября в результате обстрела войском рф пгт Солнечное Херсонской области получил ранение 11-летний мальчик.