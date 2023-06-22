Выросло число раненых детей в результате агрессии рф

09:49 16 мая Киев, Украина

По состоянию на утро 16 мая более 1454 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По официальной информации ювенальных прокуроров, 481 ребенок погиб и по меньшей мере 974 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



Эти цифры не окончательны, объяснили в ОГПУ.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 459, Харьковской - 277, Киевской - 128, Херсонской - 97, Запорожской - 90, Николаевской - 89, Черниговской - 70, Днепропетровской - 70, Луганской - 66.



15 мая в результате обстрела войском РФ г. Никополь Днепропетровской области получила ранение 13-летняя девочка.