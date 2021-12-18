Выпускников 11 классов освободили от обязательной сдачи итоговой аттестации

08:31 14 Апрель Киев, Украина

Чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом, Рада приняла решение освободить выпускников 11 класса от обязательной сдачи итоговой аттестации.

В законопроекте №5014 указывается, что экзамены отменяются, но их все же можно будет сдать в формате ВНО



Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.



Народные депутаты приняли законопроект за основу и в целом 298 голосами "За". Для его окончательного вступления в действие необходимо, чтобы его подписал спикер Верховной Рады и президент Украины.



В 2020/2021 учебном году выпускники школ в 11 классе освобождены от обязательной сдачи ДПА из-за пандемии коронавируса в Украине. Решение Рады позволит получить аттестаты о получении общего среднего образования, как это предусмотрено в законодательстве.



Но те выпускники, которые все же захотят сдать ДПА, смогут это сделать добровольно. Оценивание будет выполнено в виде ВНО.



При этом сообщается, что ВНО будет проходить согласно ранее принятому плану. Основная сессия с 21 мая по 15 июня, а дополнительная — с 25 июня до 16 июля.