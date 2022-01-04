Выпускники официально освобождены от ГИА

09:16 27 Апрель Киев, Украина

Из-за ухудшения эпидситуации учащихся, которые завершают обучение в 2020/2021 учебном году, освобождают от прохождения ГИА



Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Глава государства подписал закон «О внесении изменений в раздел II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19)» (по отдельным вопросам завершения 2020/2021 учебного года)» № 1378-ІХ, который Верховная Рада приняла 13 апреля.



Из-за пандемии коронавирусной болезни с марта 2020 года в Украине обучение в учреждениях общего среднего образования осуществляется преимущественно в дистанционном формате.



Этот закон призван уменьшить риски заболевания COVID-19 среди школьников и предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации в стране.



При этом ученики имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в том числе в форме внешнего независимого оценивания.



Все этапы ВНО в этом году состоятся в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины, заметили в пресс-службе.