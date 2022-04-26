Выпущена первая в Украине вертикальная купюра

20:43 26 ноября Киев, Украина

НБУ выпустил первую украинскую сувенирную купюру с вертикальным дизайном, в честь первого украинского космонавта Леонида Каденюка.

Отмечается, что над созданием дизайна сувенирной купюры работали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.



Размеры сувенирной банкноты 80×170 мм, тираж - 50 тыс. штук (в том числе 40 тыс. в сувенирной упаковке).



Приобрести сувенирную купюру "Леонид Каденюк - первый космонавт независимой Украины", которая не является платежным средством, можно будет в пунктах продажи Национального банка Украины и банков-дистрибьюторов.

Справка: Леонид Каденюк (1951 - 2018) - украинский летчик-испытатель 1-го класса, космонавт, генерал-майор авиации, первый и единственный астронавт независимой Украины. 1997 года совершил полет на американском космическом шаттле "Колумбия" (миссия STS-87) в составе международного экипажа. Украинский космонавт-исследователь выполнил широкий спектр работ в рамках совместного украинского-американского эксперимента, задачей которого было исследование влияния микрогравитации на рост и развитие высших растений.