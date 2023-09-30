Выплаты в рамках программы "е-Восстановление" уже согласованы почти для 16 000 семей
19:37 29 сентября Киев, Украина
Премьер-министр Денис Шмыгаль
заявил, что в рамках программы "е-Восстановление" уже согласованы выплаты
для почти 16 тысяч украинских семей на ремонты собственных домов.
Об этом Денис Шмыгаль сказал в ходе заседания правительства 29 сентября.
"В рамках программы "е-Восстановление" уже согласованы выплаты для почти 16 тысяч семей на ремонты собственных жилищ. Вчера правительство запустило программу жилищных сертификатов, как компенсации за разрушенное жилье. Увидеть сертификаты в "Дие" можно уже сейчас, а в ноябре люди смогут воспользоваться этими сертификатами и приобрести новый дом", — сказал глава правительства.
По его словам, сегодня правительство также примет распоряжение о привлечении гранта от международных партнеров на сумму около 5,5 млрд грн (150 млн долларов).
"Это грант в рамках проекта HOPE – Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей", – пояснил Шмыгаль.
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