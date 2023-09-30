Выплаты в рамках программы "е-Восстановление" уже согласованы почти для 16 000 семей

19:37 29 сентября Киев, Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в рамках программы "е-Восстановление" уже согласованы выплаты для почти 16 тысяч украинских семей на ремонты собственных домов.

Об этом Денис Шмыгаль сказал в ходе заседания правительства 29 сентября.

"В рамках программы "е-Восстановление" уже согласованы выплаты для почти 16 тысяч семей на ремонты собственных жилищ. Вчера правительство запустило программу жилищных сертификатов, как компенсации за разрушенное жилье. Увидеть сертификаты в "Дие" можно уже сейчас, а в ноябре люди смогут воспользоваться этими сертификатами и приобрести новый дом", — сказал глава правительства.

По его словам, сегодня правительство также примет распоряжение о привлечении гранта от международных партнеров на сумму около 5,5 млрд грн (150 млн долларов).