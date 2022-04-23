Выплаты по программе еПоддержка будут проведены в полном объеме

Несмотря на финансовые трудности военного времени все социальные выплаты гражданам Украины проводятся согласно графику. По программе еПоддержка в марте гражданам Украины выплатили 1,1 миллиарда долларов, заявил в Вашингтоне премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Укринформ.
Он напомнил, что Украина уже привлекла для текущей экономической поддержки 4,8 миллиарда долларов.
Шмыгаль рассказал, что власти провели переговоры с международными партнерами о финансировании на следующие четыре месяца и сейчас работают над механизмами реализации этого финансирования.
По его словам, с украинской стороны гарантиями для партнеров служат проверенные расчеты Минфина, подтвержденные МВФ и Всемирным банком.
Премьер добавил, что среди первоочередных задач в этом контексте - поддержка внутриперемещенных лиц, людей, которые остаются вблизи зон боевых действий, а также разминирование.
Отметим, по состоянию на 29 марта было подано 4,4 миллиона заявок на 6 500 грн. На тот момент деньги получили 3,3 миллиона украинцев в общей сумме 22 миллиарда гривен.
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