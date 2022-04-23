Выплаты по программе еПоддержка будут проведены в полном объеме

09:16 23 апреля Киев, Украина

Несмотря на финансовые трудности военного времени все социальные выплаты гражданам Украины проводятся согласно графику. По программе еПоддержка в марте гражданам Украины выплатили 1,1 миллиарда долларов, заявил в Вашингтоне премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Укринформ.

"Поддержка и выплаты по 6,5 тысячи гривен внутриперемещенным лицам обошлись государству в 1,1 миллиарда долларов США. Нам нужно продолжать эти выплаты, продолжать эту поддержку, поэтому мы опираемся на помощь наших партнеров", - сказал премьер во время визита в Вашингтон.

Он напомнил, что Украина уже привлекла для текущей экономической поддержки 4,8 миллиарда долларов.

Шмыгаль рассказал, что власти провели переговоры с международными партнерами о финансировании на следующие четыре месяца и сейчас работают над механизмами реализации этого финансирования.

По его словам, с украинской стороны гарантиями для партнеров служат проверенные расчеты Минфина, подтвержденные МВФ и Всемирным банком.

"Это важные моменты, потому что партнеры доверяют расчетам и понимают, куда нужны эти деньги", - отметил Шмыгаль.

Премьер добавил, что среди первоочередных задач в этом контексте - поддержка внутриперемещенных лиц, людей, которые остаются вблизи зон боевых действий, а также разминирование.

"То есть у нас есть масса гуманитарных вопросов, которые требуют такого финансирования и не предусматривались до войны", - отметил он.

Отметим, по состоянию на 29 марта было подано 4,4 миллиона заявок на 6 500 грн. На тот момент деньги получили 3,3 миллиона украинцев в общей сумме 22 миллиарда гривен.