Выплаты Пенсионного фонда Украины увеличатся на 12,6 млрд гривен

11:46 03 декабря Киев, Украина

Кабинет министров внес изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2022 год. В результате доходная и расходная части бюджета выросли на 12,6 млрд гривен, сообщила накануне пресс-служба ПФУ.

Указано, что эти средства в текущем году будут направлены на выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

В Пенсионном фонде заверили, что его бюджет на нынешний год является сбалансированным.

Ранее сообщалось, что бюджет Пенсионного года на текущий год составит более 594 млрд гривен, доходы самого фонда – более 386 млрд.

Также накануне стало известно, что ПФУ приступил к финансированию повышенных пенсий за декабрь.